Studentenfietsen nu ook beschikbaar voor scholieren aan studententarief Bart Mertens

05 mei 2020

12u30 0 Leuven Ook vzw VELO wil een steentje bijdragen in de strijd tegen het coronavirus. Vanaf 1 april was noodherstel aan de fiets al mogelijk. Nu zet VELO een nieuwe stap en breidt de vzw het studentenaanbod uit naar het secundair onderwijs.

VELO is gekend als verhuurder van tweedehands studentenfietsen. Elk jaar verhuurt de Leuvense organisatie meer dan 7.000 fietsen. Het merendeel daarvan aan studenten KU Leuven en UCLL maar na het noodherstel neemt de vzw nu een nieuw initiatief. “We breiden het aanbod uit naar scholieren van het secundair onderwijs”, vertelt directeur Jos Vandikkelen. “Nu het secundair gefaseerd terug zal opstarten, wordt het gebruik van de trein en de bus niet echt geadviseerd. Omdat niet alle leerlingen beschikken over een fiets wil VELO een tegemoetkoming doen door tweedehands studentenfietsen ook beschikbaar te stellen voor leerlingen uit het secundair onderwijs. En dit aan studententarief. Vanaf 11 mei kunnen ze een tweedehands fiets huren bij VELO.” Nog even de praktische info: je kan terecht in de Hollestraat in Heverlee op werkdagen tussen 9 en 17 uur. De verhuur is maandelijks en kost 23 euro, onderhoud en herstellingen inbegrepen.

Lees ook: Provincie steunt 11 organisaties in onze regio die mensen in arbeidsmatige activiteiten begeleiden