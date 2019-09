Studenten zijn terug: politie heeft al meteen handen vol met luidruchtige kotfeestjes ADPW

23 september 2019

11u19 10

De studenten zijn nog maar net terug in Leuven en de politie kan alweer vol aan de bak. Zij moesten zondagnacht verschillende kotfeestjes stilleggen. De hinder was veelal te wijten aan het feit dat ramen bleven open staan terwijl aanwezigen luidkeels meezongen met de muziek die sowieso al luid stond. Een waarschuwing van politie volstond in vrijwel alle gevallen om een einde te maken aan de lawaaioverlast.

“Er werden feestjes stilgelegd in de St-Michielsstraat waar de aanwezigen zich op het dakterras van hun kot hadden geïnstalleerd, in de Ravenstraat, in de Vlamingenstraat, in de Wandelingenstraat en de Drinkwaterstraat. Bij een groter kotfeest op de Naamsesteenweg bleef het niet bij een waarschuwing maar kregen de organisatoren ook een proces-verbaal. Een vijftigtal aanwezigen feestte er luidruchtig op los en de agenten die ter plaatse gingen kregen van op het terras enkele verwijten naar het hoofd geslingerd”, zegt Leuvens politiewoordvoerder Marc Vranckx. “In de Augustijnenstraat zorgde de grote toeloop van studenten voor lawaaioverlast ter hoogte van een café. De politie ging ter plaatse om bezoekers aan te manen respect te hebben voor de nachtrust van de omwonenden. De stewards van de fakbars op de Tervuursevest en de Tiensestraat hadden meteen al de handen vol met grote groepen enthousiaste studenten. Een politiepatrouille stak de stewards een handje toe om aanwezigen te overtuigen binnen te feesten en te drinken in plaats van op straat”, vertelt Vranckx.