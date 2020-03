Studenten verpleegkunde richten heen- en weerdesk in op campus Gasthuisberg EDLL/JSL

19 maart 2020

In de ontvangsthal van campus Gasthuisberg hebben studenten verpleegkunde van het UCLL een heen- en weerdesk ingericht. Zo kunnen familieleden of naasten materiaal voor patiënten brengen of ophalen.

Aan de trappen in de ontvangsthal van Gasthuisberg hebben studenten verpleegkunde van het UCLL een centrale desk ingericht. Aan deze desk kunnen familieleden of naasten bijvoorbeeld kledij, laptops of ander materiaal voor een patiënt brengen of ophalen. Er kunnen ook mondmaskers afgeleverd worden.

Het UZ Leuven benadrukt wel dat het materiaal in een afgesloten en propere zak moet binnen gebracht worden. Het familielid of de naaste die materiaal wil ophalen of brengen moet het eenheidsnummer kennen van de eenheid waar de patiënt ligt. Wie materiaal, zoals vuile kledij van een patiënt komt ophalen, moet beroep doen op de studenten. De verpleegkundigen in opleiding gaan dan naar de verpleegwacht van de eenheid of afdeling en bezorgen het materiaal.

Spullen ophalen of brengen kan iedere dag tussen 14 uur en 20 uur, ook in het weekend.