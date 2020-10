Studenten staan aan te schuiven voor nieuwe Royal Donuts in Leuven Joris Smets

02 oktober 2020

13u24 6 Leuven In Leuven is vrijdag een vestiging van Royal Donuts geopend. De eerste vijftig klanten kregen er een gratis en daarmee was de opening meteen een succes.

Het Duitse bedrijf opende eerder dit jaar een vestiging in Maasmechelen. Dat was zo’n succes dat er in de toekomst nog vijftien vestigingen over heel België zullen openen. Vandaag was Leuven aan de beurt. “Er is al veel volk komen opdagen voor onze eerste dag en dat is heel fijn”, zegt eigenares Lara. “We zijn ervan overtuigd dat de donuts in de smaak zullen vallen in de studentenstad.”

Het assortiment van Royal Donuts is heel uitgebreid. Donuts met Nutella, caramel, cheesecake, fruit... Je kunt het zo gek niet bedenken of het is beschikbaar in de nieuwe donutshop. Er is zelf een uitgebreide keuze aan vegan donuts.