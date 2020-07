Studenten sinologie brengen kinderen in contact met Chinese cultuur Joris Smets

22 juli 2020

18u00 0 Leuven Studenten sinologie die hun vrijwilligerswerk in China eerder dit jaar in het water zagen vallen, boksten in eigen land thema-activiteiten in elkaar voor jongeren van 6 tot 12 jaar. Een buurtwerking of speelplein kan deze vakantie aan de slag met activiteiten waar de kinderen zich aan het einde van de week keizer van China mogen noemen. Wij gingen op bezoek bij de Kettekeet in Leuven.

De opleiding Chinese studies aan de KU Leuven omvat een buitenlands luik in China gedurende het voorlaatste academiejaar van de opleiding. Een aantal studenten moesten dit belangrijke onderdeel van hun opleiding dit jaar voortijdig stopzetten omwille van de COVID-19-uitbraak in het land. Ook het vrijwilligerswerk bij een Chinese organisatie kon daardoor niet plaatsvinden. Negen studenten sinologie komen nu met een alternatief in eigen land.

5 deugden, 5 dagen spelplezier

De Chinese keizer werd gezien als een ‘zoon van de hemel’ en dus de meest deugdelijke persoon op aarde. Het spelpakket ‘Chinese keizer in 5 dagen’ neemt de kinderen mee langs vijf Chinese deugden: kennis van eigen cultuur en geschiedenis, kracht, artistiek talent, intelligentie en respect voor traditie en rituelen. Spelenderwijs ‘verwerven’ de kinderen deze 5 deugden om zich aan het einde van de week keizer van China te mogen noemen.

“We hebben het spelpakket volledig uitgewerkt, met een introductiefilmpje, een pintrestbord, allerlei bijlagen én een lijvige gids doorheen de hele week”, zegt Jan Vinken, student in het eerste masterjaar sinologie aan de KU Leuven. “Monitoren hoeven zelf helemaal geen Chinese keizer te zijn om de kinderen een week vol oosterse magie te bezorgen.”

Aan de slag!

De studenten bieden hun spelpakket gratis aan. Monitoren van bijvoorbeeld een speelplein of buurtwerking kunnen er zonder al te veel voorbereidingstijd zelf mee aan de slag. Eén van de buurtcentra van de stad Leuven (De Kettekeet uit Sint-Maartensdal) sprong alvast mee op de kar: “Gelukkig kunnen de kinderen weer buiten spelen deze zomer, door corona hebben er velen te veel binnen gezeten in kleine appartementen. Maar dat we deze zomer helemaal tot in China konden trekken was een verrassing voor de kinderen”, zegt Sofie Abts, van de Buurtcentra Leuven. Naast het spel werden er ook loempia’s gemaakt en werd er een quiz georganiseerd.

Het spelpakket werd ontwikkeld door studenten uit de eerste master sinologie. De ontwikkeling van het spelpakket kadert binnen het onderdeel service-learning.