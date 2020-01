Studenten mogen het glas heffen want de beiaardcantus is terug EDLL

22 januari 2020

17u56 0 Leuven Na drie jaar is het opnieuw zover: op 1 april 2020 vindt de zevende editie van de beiaardcantus plaats op het Ladeuzeplein. Dat maakte de Leuvense studentenkoepel LOKO bekend. Een ticket voor de grootste cantus van België kost zo’n 17 euro.

Een cantus, we kennen het allemaal: tal van studenten komen samen om liedjes te zingen met een drankje erbij. Meestal vinden zo’n zangstondes plaats in een zaaltje, maar de beiaardcantus is daar een uitzondering op. Bij de beiaardcantus op het Ladeuzeplein worden de studenten muzikaal begeleid door de beiaard in de toren van de universiteitsbibliotheek. Met zijn 63 klokken is dat een van de grootste ter wereld.

In 2017 lokte de massacantus maar liefst 4.000 aanwezigen. Daarmee was het record verbroken en werd de beiaardcantus in Leuven de grootste ter wereld. De vraag is of dat record dit jaar opnieuw zal verbroken worden... Geïnteresseerden kunnen zich alvast aanwezig zetten op het Facebook-evenement. De ticketverkoop gaat van start op 9 maart.