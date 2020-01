Studenten Lerarenopleiding van UCLL huldigen standbeeld in Bart Mertens

24 januari 2020

15u30 0 Leuven De studenten Lerarenopleiding van UCLL en schepen van Onderwijs Lalynn Wadera (sp.a) huldigden vandaag een standbeeld in op Campus Hertogstraat in Heverlee. Aanleiding was de ‘International Day of Education’ van de Verenigde Naties.

“Deze dag werd door de Verenigde Naties uitgeroepen om het onderwijs en de centrale plaats te eren die het inneemt in menselijk welzijn en duurzame ontwikkeling. Om de maatschappelijke rol van onderwijs een gezicht te geven, maakten UCLL-studenten Plastische Opvoeding een monumentaal kunstwerk met als titel Standin’ Strong Together. Aansluitend op de inhuldiging opent ook een tentoonstelling over wat onderwijs voor iedereen kan betekenen: ‘Education, a Key Driver for Inclusion’. De expo geeft weer hoe gelijklopend het leven van mensen is. Vanaf begin februari zal deze tentoonstelling rondreizen langs andere partnerscholen uit het UNESCO-netwerk”, vertelt Lalynn Wadera.