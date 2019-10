Studenten KUL mikken op goud: “Lichtste en zuinigste wagen die we maakten” Bart Mertens

09 oktober 2019

13u00 0 Leuven In het Australische Darwin gaat zondag de Bridgestone World Solar Challenge van start. Ook ons Belgische Solar Team doet mee. Het team, bestaande uit studenten van de KU Leuven, komt aan de start met de ‘BluePoint’. Dat is de lichtste en meest zuinige wagen die ze tot nu toe maakten. “Na een derde plaats op het WK in 2017 en een overwinning tijdens de Carrera Solar Atacama in Chili gaan we voor goud”, klinkt het strijdlustig bij de Leuvense studenten.

Elke twee jaar bouwt het Leuvense Solar Team een nieuwe zonnewagen om de strijd aan te gaan met - dit jaar 46 - teams uit de hele wereld. De wagen wordt alsmaar efficiënter en zuiniger om de race door de woestijn nog sneller af te leggen en dat lijkt me de ‘BluePoint’ te lukken, want dankzij de nieuwe ‘ecomodus’ is het de lichtste en de meest zuinige Leuvense zonnewagen ooit. Opvallend gegeven: de BluePoint verbruikt in stilstand twintig keer minder dan een uitgeschakelde Tesla.

Elektronisch ingenieur Stijn Govaerts: “Het verbruik van zonnewagens is over het algemeen zeer laag. Daarom is het belangrijk dat we ook naar de kleine verbruikers gaan kijken en ook deze proberen te minimaliseren. De ecomodus is een innovatie die aantoont dat we als team tot het uiterste gaan om die eerste plaats te bemachtigen.”

Spel van minuten

Over de hele race moet de ecomodus ervoor zorgen dat het team van de Leuvense studenten tien minuten eerder de finish in Adelaide zal bereiken. Dat lijkt niet veel op een race van 3.021 kilometer maar de vorige editie van de race toonde aan dat tien minuten wel degelijk het verschil kan maken. In 2017 eindigde het team van de KU Leuven bijvoorbeeld derde met een voorsprong van negen minuten op het Japanse team.