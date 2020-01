Studenten KU Leuven ontvangen mail van rector Luc Sels naar aanleiding van coronavirus: “voorlopig vertrekt er niemand naar China” EDLL

28 januari 2020

17u51 0 Leuven Naar aanleiding van de nieuwsberichten over het coronavirus heeft de rector van de KU Leuven de studenten een mail gestuurd. Daarin laat de universiteit weten dat er voorlopig geen personeelsleden of studenten naar China vertrekken.

Heel wat studenten en ouders hadden vragen over de impact van het coronavirus. Dit omdat de KU Leuven studenten, onder meer ingenieursstudenten van Groep T, normaal naar China stuurt op uitwisselingsproject. Maar die studenten moeten dus voorlopig thuisblijven. De universiteit laat in haar mail weten dat er voorlopig geen personeelsleden of studenten voor hun opleiding naar China mogen vertrekken. “Onze bevoegde diensten volgen de situatie op de voet en de KU Leuven neemt indien nodig maatregelen, steeds rekening houdend met het advies van overheidswege. Zo vertrekken er voorlopig géén personeelsleden of studenten naar China in kader van een dienstopdracht of studie. De universiteit houdt ook nauw contact met personeelsleden en studenten die voor hun werk of studie momenteel in China verblijven”, aldus rector Luc Sels in zijn e-mail.

In de e-mail lijst de rector ook nog eens de algemene voorzorgsmaatregelen op rond hygiëne. De universiteit vraagt ook studenten of personeelsleden die recent terugkeerden uit China en last zouden hebben van koorts, algemeen onwel voelen, droge hoest of kortademigheid zo snel mogelijk contact op te nemen met de huisarts.