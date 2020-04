Studenten KU Leuven ontvangen aangepast examenrooster: in tijden van corona ziet dat er zo uit Brabanthal als nieuwe campus EDLL

30 april 2020

14u24 0 Leuven De studenten van de KU Leuven hebben vandaag een aangepaste examenplanning ontvangen in hun mailbox. Hoe die eruit ziet? Examens duren een week langer, de Brabanthal wordt gebruikt als nieuwe campus en in de aula’s worden niet meer dan 100 studenten toegelaten.

De voorbije acht weken maakte de KU Leuven de omschakeling naar een volledig digitaal onderwijs. Maar ook het examenrooster ziet er dit semester anders uit. Vandaag kregen de studenten meer informatie over de concrete timing van die examens. De KU Leuven verlengt de examenperiode met een week, meer bepaald tot 4 juli en kan ook examens afnemen op zondagen.

De examenperiode vindt deels digitaal en deels op de campus plaats. Door onder meer extra examenruimtes, zoals de feestzaal van de Hoorn, de lokalen van voetbalclub OHL en de Brabanthal als nieuwe campus, wordt er rekening gehouden met de regels rond social distancing. In een aula worden voortaan niet meer dan 100 studenten toegelaten. Daarom zullen er nu drie examens per dag gebeuren, in plaats van twee. Tussen elke examenblok wordt alles grondig gereinigd. “Ook op weg naar, rondom en in onze examenlokalen laten we niets aan het toeval over en staan hygiëne en gezondheid voorop”, zegt rector Luc Sels. De universiteit zal daarvoor werken met markeringen op de grond en stewards inzetten om het betreden en verlaten van de aula geordend te laten verlaten.

Mondelinge examens en presentaties van masterproeven gebeuren zoveel mogelijk online. Indien er toch mondelinge examens fysiek plaatsvinden, mogen nooit meer dan twee studenten tegelijk voorbereiden.

Aangepast examenrooster

“We hebben geprobeerd om voor zoveel mogelijk studenten zo dicht mogelijk bij het hen al bekende schema te blijven. Met dit rooster kunnen studenten hun studieplanning verder op punt stellen. Het exacte aanvangsuur en de precieze locatie zullen we volgende week nog verder verfijnen. Maar studenten moeten dus zelf geen keuzes meer maken voor concrete examenmomenten”, zegt rector Luc Sels. Studenten met extra zorgen of moeilijkheden kunnen terecht bij de dienst Studentenvoorzieningen.

Internationale en uitwisselingsstudenten

Voor een deel van de uitwisselingsstudenten en van de internationale studenten die een Engelstalige opleiding aan de KU Leuven volgen, is nog niet alle informatie over alle examenmomenten beschikbaar. Veel internationale studenten zijn nog in België en zullen hier deelnemen aan de examens, terwijl andere studenten teruggekeerd zijn naar hun land van herkomst. “Dat vraagt wat meer monitoring en voorbereiding om te kunnen verzekeren dat we elke student, waar hij of zij zich momenteel ook bevindt, op een evenwaardige manier evalueren”, besluit de rector.