Studenten betrapt die fietsen en afval op straat gooien ADPW

10 december 2019

Het was even schrikken voor drie 21-jarige studenten uit respectievelijk Sint-Truiden, Alken en Gingelom toen maandagnacht even voor 3 uur de politie aan de deur van hun kot in de Dekenstraat stond. Het trio was pas thuis van een nachtje stappen. Een getuige had gezien hoe ze in de Tiensestraat de inhoud van enkele vuilniszakken op straat kieperden, hoe ze in de Gildenstraat een tijdelijk verkeersbord dat werken aanduidde meenamen en een paar honderd meter verder in de struik kieperden en hoe ze tussendoor ook nog enkele fietsen rondgooiden. Dankzij de alerte getuige kon de politie de drie aantreffen op hun kotadres. Ze moesten op het afgelegde traject naar hun kot de fietsen terugplaatsen, het verkeersbord weer op de juiste plaats zetten en het gedumpte afval opruimen. Ze zullen binnenkort voor de veroorzaakte overlast nog een GAS-pv in de bus krijgen.