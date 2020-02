Studente staat oog in oog met inbreker JSL

14 februari 2020

16u10 0

In de nacht van donderdag op vrijdag stond een studente oog in oog met een inbreker. De inbreker was een studentenwoning in de Adolphe Bastinstraat in Leuven binnengedrongen. Hij had een laptop van één van de bewoners klaargezet aan de achterdeur en was bezig om de keukenkasten te doorzoeken toen een studente toevallig naar beneden kwam. De man scheen meteen met een zaklamp in de ogen van de vrouw om haar te verblinden en nam de vlucht. De laptop liet hij achter. De studente verwittigde meteen de politie, maar de man kon niet meer in de buurt aangetroffen worden. De politie stelde proces-verbaal op.