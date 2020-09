Studente Lore Soentjens (21) gidst ons door het academiejaar: “Uitgaan zal er helemaal anders uitzien, we zullen creatief moeten zijn”

Leuven

Het Laatste Nieuws duikt dit jaar onder in het studentenleven en zocht een groepje Leuvense studenten uit om ons op sleeptouw te nemen. Deze week stellen we dagelijks een KUL of UCLL-student voor die heel het academiejaar lang ons aanspreekpunt is voor het reilen en zeilen in Vlaanderens bekendste studentenstad. Vandaag maken we kennis met Lore Soentjens (21): een studente sociale readaptatiewetenschappen met een wel heel bijzondere hobby.