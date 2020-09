Studente kan keukenbrand snel blussen Kim Aerts

29 september 2020

De bewoners van een studentengebouw op de Tervuursevest zijn vannacht even na 4 uur uit hun slaap gehaald door het loeien van het brandalarm. Alle bewoners haastten zich de straat op, terwijl er werd gewacht op de hulpdiensten. In de keuken van het gebouw was brand ontstaan toen iemand iets opwarmde op het fornuis. De studente die in de keuken aanwezig was, spoot met een brandblusapparaat richting de vlammen en haastte zich toen eveneens naar buiten. Haar actie bleek voldoende om het vuur te doven. Na het verluchten van het gebouw mochten alle bewoners weer naar binnen. Niemand raakte gewond en de schade was na een flinke kuisbeurt verwaarloosbaar.