Studente (23) wil ontsnappen aan appartementsbrand in Heverlee en komt dodelijk ten val MVDB - JSL

20 januari 2020

07u19

Bij een brand in een appartementsgebouw in Heverlee (Leuven) is afgelopen nacht een 23-jarige vrouw om het leven gekomen.

Bij een brand in een appartementsgebouw op de Naamsesteenweg in Heverlee is vannacht een jonge vrouw van om het level gekomen. Het vuur ontstond rond 4 uur in een appartement op de bovenste, vijfde verdieping. In het appartement sliepen op dat moment twee jonge vrouwen. Ze werden gewekt door de rook en kropen op een plat dak naast het appartement. De meisjes verwittigden zelf de hulpdiensten. Volgens de eerste verklaringen wilde één van de meisjes zich dan vanuit het raam via de vensterbank naar een verdieping lager laten zakken. Het slachtoffer, een 23-jarige studente uit Oud-Heverlee, viel echter en overleed door deze val vanaf de vijfde verdieping. Haar vriendin, eveneens 23, de bewoonster van het appartement, werd even later door de brandweer gered van op het platte dak.

Het parket, de wetsarts, het labo en de branddeskundige kwamen in de vroege ochtend ter plaatse. De wetsarts concludeerde dat het dodelijke slachtoffer overleed door de impact van de val. De branddeskundige verklaarde dat de brand ontstond ter hoogte van de zetel van het uitgebrande appartement. Alles wijst op een accidentele brand. Later vandaag zullen het labo en de branddetectiehond nog ter plaatse gaan om verder onderzoek te verrichten.

