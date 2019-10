Student vergeet pizza in oven na nachtje uit, gebouw ontruimd ADPW

03 oktober 2019

15u53 0

De hulpdiensten rukten donderdagmorgen omstreeks 6 uur uit voor een brandalarm in een flatgebouw in de Justus Lipsiusstraat. Het gebouw werd snel ontruimd. Op de derde verdieping was een duidelijke brandgeur aanwezig. De brandweer brak de deur van het appartement waar de geur van afkomstig was open. In de oven troffen de pompiers een zwartgeblakerde pizza aan. De bewoner van het appartement werd slapend in bed aangetroffen. Hij had het alarm zelfs niet gehoord. De 19-jarige bewoner was pas een uurtje eerder thuisgekomen en had een pizza in de oven gezet die hij echter al snel uit het oog verloor. Wie de kosten voor de opengebroken deur dient te betalen, is niet duidelijk. Dat zal de student met de huisbaas moeten regelen.