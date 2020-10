Student springt in wegverzakking op Grote Markt: “Tegen het weekend is het gat dicht” Bart Mertens

08 oktober 2020

11u00 6 Leuven Een Een avondje feesten in Leuven wil al eens leiden tot een kleine stunt. Woensdagavond vond een student er niet beter op dan in een wegverzakking te springen. Het liep allemaal goed af maar dergelijke ondoordachte acties zijn niet zonder gevaar. “Tegen het weekend is het gat dicht”, laat schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V) optekenen.

De verzakking op de Grote Markt ontstond eind vorige week. Vrijwel meteen werd er actie ondernomen om te voorkomen dat er mensen in het behoorlijk grote gat zouden vallen. Schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V) geeft tekst en uitleg: “De verzakking aan een riolering onder de Grote Markt werd veroorzaakt door een vrachtwagen. De ondergrond was niet bestand tegen dat gewicht en zakte door. Onze diensten hebben de plek opengelegd en stelden vast dat de bodem gedeeltelijk uitgespoeld was. Omdat aan de rioolbuizen niets te zien was, werd een camera-inspectie uitgevoerd. Uit dit onderzoek bleek dat de aansluiting tussen twee rioolbuizen een lichte opening vertoonde. Daar had het rioolwater de grond weggespoeld. Dit wordt nu hersteld. Wellicht tegen het weekend is het gat dicht en volgende week leggen we de bestrating terug.”