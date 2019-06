Student riskeert werkstraf na kopstoot aan cafébaas Plaza op Oude Markt Kim Aerts

13 juni 2019

15u07 7 Leuven Een 24-jarige student uit Dilbeek riskeert een werkstraf voor een kopstoot aan een Leuvense cafébaas bijna drie jaar geleden.

Julien B. was op 7 oktober omstreeks 2 uur ’s nachts in café Plaza op de Oude Markt. De twintiger was ver boven zijn theewater en veroorzaakte overlast. Toen de uitbater van het café hem daarop aansprak en B. naar buiten begeleidde kreeg de cafébaas een kopstoot. Het slachtoffer bloedde aan de neus en had een breuk aan de sinusholte. De cafébaas was 18 dagen arbeidsongeschikt als gevolg van de slag. Een agent in burger zag het allemaal gebeuren. Volgens de verdediging kwam de cafébaas “in de comfortzone” van zijn cliënt. De student zou volgens zijn advocaat hardhandig zijn buiten geduwd. De aanklager vorderde een werkstraf van 50 uren. Aan een bemiddelingsprocedure gaf B. nooit gevolg. Uitspraak volgende maand.