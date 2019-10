Student gewond na val KAR

29 oktober 2019

Een 20-jarige student uit Ieper werd maandag omstreeks middernacht met lichte verwondingen met een ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg. De West-Vlaming was te voet met zijn fiets aan de hand op stap in de Brusselsestraat, toen hij struikelde en met een klap tegen de grond ging. Hij hield aan de valpartij een pijnlijke schouder over. De student had enkele glazen alcohol gedronken, maar hij bleek niet dronken volgens de politie.