Strijd tegen overlast in Leuvense uitgaansleven: politie legt zeven dronkaards te slapen in cel ADPW ADN

06 oktober 2019

12u45 0 Leuven Twaalf amokmakers zijn tijdens het weekend opgepakt in de strijd tegen overlast in het uitgaansleven in Leuven. Negen van hen werden opgesloten. Dat meldt de Leuvense politie vandaag.

Het is de lokale politie menens in de strijd om de overlast in het uitgaansleven in het stadscentrum van Leuven aan te pakken. Zeven fuifgangers die het voorbije weekend passanten lastigvielen of in dronken toestand slapend op een bank of terras werden aangetroffen, moesten de nacht doorbrengen in de cel. Hetzelfde lot ondergingen twee twintigers uit Leuven die interventies van de politie verstoorden, ook zij mochten enkele uren afkoelen in de cel.

Drie andere jongeren werden door de overlastpatrouilles opgepakt en beboet wegens ordeverstoring. Een van hen, een minderjarige uit Diest, was in het bezit van verschillende hoeveelheden drugs. Hiervoor werd een apart proces-verbaal opgesteld. De politie pakte verder enkele tieners op die in het station een onbeheerde reiskoffer hadden meegenomen. Na diefstal van een spelconsole hadden ze de koffer op het spoor gegooid.



Agenten van de verkeerspolitie plukten in de Brusselsestraat dan weer een bestuurder uit zijn voertuig. Hij reed aan een snelheid van 100 kilometer per uur in de zone 30.