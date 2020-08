Strengere maatregelen voor bezoekers en begeleiders in UZ Leuven: “Noodzakelijk om nieuwe besmettingen te voorkomen” Bart Mertens

03 augustus 2020

18u50 3 Leuven In UZ Leuven zijn vanaf vandaag, maandag, strengere maatregelen van kracht voor bezoekers en begeleiders van patiënten. Op die manier wil het Leuvense ziekenhuis nieuwe besmettingen voorkomen. “In de regio Leuven is de besmettingsgraad nog laag en we hopen dat dit zo blijft. Maar we zijn een universitair ziekenhuis en krijgen dus patiënten van over heel het land. Daarom voeren we nu nieuwe richtlijnen in”, zegt verpleegkundig manager Karel Op de Beeck van UZ Leuven.

UZ Leuven is een referentielabo voor het testen op het coronavirus en verzorgt net zoals vele andere Vlaamse ziekenhuizen patiënten met Covid-19. Opvallende vaststelling: in UZ Leuven blijft het aantal patiënten dat besmet is met het coronavirus bijzonder laag, ondanks het feit dat de epidemie weer bezig is aan een opmars. In UZ Leuven worden momenteel in totaal 4 patiënten verzorgd met Covid-19. Daarvan liggen 3 patiënten op intensieve zorg, waarvan 2 al sinds de eerste coronagolf. Bij 2 intensieve patiënten is een beademingstoestel nodig. Er liggen momenteel ook geen nieuwe patiënten op de niet-intensieve Covid-19-afdeling. Verder blijft het aantal positieve testen in het labo ook opmerkelijk laag. Zo werden er voorbije zondag nog 572 coronatesten uitgevoerd waarvan er 1 positief was. Een gelijkaardig verhaal afgelopen zaterdag: 468 coronatesten waarvan 7 met een positief resultaat.

Lage besmettingsgraad

Verpleegkundig manager Karel Op de Beeck is blij dat het aantal besmettingen tot op heden laag blijft in UZ Leuven maar dat wil niet zeggen dat de teugels gevierd worden. Integendeel, vanaf vandaag gelden er strengere maatregelen voor bezoekers in het Leuvense ziekenhuis. “Het klopt dat de besmettingsgraad nog laag is in de regio Leuven maar we hebben wel een plan klaar”, aldus de verpleegkundig manager die onder meer de corona-afdeling onder zijn hoede heeft. “We voelen wel stilaan de druk vanuit andere ziekenhuizen regio’s en we moeten voorkomen dat de kans op besmettingen vergroot in ons ziekenhuis. Daarom voeren we vanaf vandaag strengere maatregelen in voor bezoekers -net zoals in maart- maar met lichte aanpassingen.”

Bezoekers moeten zich ook registreren. Die gegevens houden we 14 dagen bij voor een eventuele contactopsporing Karel Op de Beeck, verpleegkundig manager in UZ Leuven

Met die bijkomende maatregelen wil UZ Leuven zorgen dat het ziekenhuis een veilige omgeving blijft. Meer concreet moeten bezoekers hun bezoek op voorhand reserveren en moeten ze zich bij aankomst op de verpleegeenheid aanmelden en registreren. Bezoek voor patiënten die niet korter dan 4 dagen in het ziekenhuis verblijven, kan sowieso niet meer. “Mensen die langer dan 4 dagen in het ziekenhuis blijven, kunnen wel bezoek ontvangen”, zegt Karel Op de Beeck. “De bedoeling is dat het bezoek op voorhand wordt geregeld zodat we kunnen voorkomen dat alle bezoekers tegelijk toekomen en weer vertrekken. Bezoekers moeten zich ook registreren. Die gegevens houden we 14 dagen bij voor een eventuele contactopsporing. We laten ook slechts twee bezoekers per patiënt toe tijdens drie bezoekmomenten per week, waarvan eentje in het weekend. De bezoekers moeten in de bubbel van vijf zitten en mogen maximum één uur blijven. Eén verschil met de bezoekregeling die we in maart invoerden bij de eerste golf, is dat er nu ook een minderjarige bij mag zijn. We weten namelijk ondertussen dat die het virus minder verspreiden.”

Kindergeneeskunde

Voor de afdeling kindergeneeskunde en de kraamafdeling gelden andere regels. Eén van de ouders mag blijven slapen in het ziekenhuis maar die persoon blijft dan wel bij het kind gedurende heel het ziekenhuisverblijf. De andere ouder mag één keer per dag op bezoek komen. Op de kraamafdeling mag enkel de partner van de moeder op bezoek komen met de kinderen maar bijvoorbeeld niet de grootouders of vrienden. Niet onbelangrijk: er zijn ook een aantal nieuwe regels voor wie als begeleider met een patiënt naar het ziekenhuis komt. “Als begeleider voor een raadpleging mag je mee binnen bij de arts. Maar als je een patiënt begeleidt die in een dagziekenhuis wordt behandeld -bijvoorbeeld chemotherapie bij een kankerbehandeling- mag je niet mee binnen op de afdeling. Hetzelfde geldt voor functiemetingen zoals bijvoorbeeld voor een endoscopisch onderzoek: de begeleider mag daarvoor niet mee op de afdeling.”

Bezoekers en patiënten vinden de laatste stand van zaken over raadplegingen, bezoek of ziekenhuisopnames op www.uzleuven.be/corona.