Streep door Groot Verlof, Hapje Tapje en M-Idzomer: maar wat met de kleinschalige evenementen zoals Picknick in het Park? EDLL

16 april 2020

15u58 2 Leuven Geen massa-evenementen tot en met 31 augustus. Dat heeft de Nationale Veiligheidsraad woensdag beslist. Daarmee trekken ze ook een streep door de volledige zomerkalender in Leuven. Geen Groot Verlof, Hapje Tapje of M-Idzomer, dat is duidelijk. Maar vallen kleinschalige evenementen zoals Picknick in’t Park ook onder die noemer of niet? Stad Leuven neemt nog geen beslissing over het aantal activiteiten tijdens de zomeranimatie.

De beslissing is gevallen: geen massa-evenementen meer tot het einde van de zomer. In Leuven betekent dat geen Groot Verlof, Hapje Tapje, M-Idzomer, Half Oogst, Leuven Zingt of Leive Vloms. “Het is duidelijk dat de grote activiteiten tijdens de Leuvense zomeranimatie zoals Hapje Tapje, de Beleuvenissen en M-Idzomer door de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad niet zullen kunnen doorgaan. We zijn echter nog in overleg over wat er met de vele kleinschalige evenementen moet gebeuren”, stelt schepen van cultuur Denise Vandevoort (sp.a).

Duidelijkheid

Of kleinschalige activiteiten zoals in het kader van de zomer van Sint-Pieter, openluchtconcerten of Picknick in het Park ook worden geannuleerd is dus voorlopig nog niet duidelijk. “Om hierover een beslissing te nemen wachten we op verdere specificatie vanwege de Nationale Veiligheidsraad over wat men bedoelt met massa-evenementen. Daarnaast is er natuurlijk op Leuvens niveau ook overleg gepland met de veiligheidsdiensten en organisatoren om de risico’s van dergelijke events in te schatten. We willen hierover zo snel mogelijk beslissingen nemen”, aldus schepen Vandevoort.