Straatvegers nemen intrek in gerenoveerde arbeiderswoningen Straatjesgang EDLL

04 november 2019

18u13 0 Leuven Stad Leuven heeft samen met buurtbewoners de gerenoveerde Straatjesgang en de nieuwe speeltoestellen in tuin De Walque feestelijk ingehuldigd. De arbeiderswoningen aan de Straatjesgang werden gerenoveerd en vormen nu de werkruimte van de Leuvense straatvegers.

De 11 arbeiderswoningen uit 1865, die jarenlang hebben leeggestaan, zijn erkend erfgoed en werden de voorbije jaren omgebouwd tot werkruimte voor de Leuvense straatvegers. “Van buiten is de authentieke stijl behouden en lijken het allemaal kleine woningen. Maar wie binnen stapt ziet twee grote werkruimtes, een refter met keukentje, een bureel en enkele douches en toiletten. De buitentrap legt de verbinding met dit mooi stukje groen in de stad. Ik ben ervan overtuigd dat deze plek een nieuwe dynamiek gaat brengen in de buurt”, zegt schepen van stadsgebouwen Lalynn Wadera. Het gebouw is met aandacht voor duurzaamheid gerenoveerd. Zo recupereert het verluchtingssysteem warmte en koude uit de afgevoerde lucht, legt de stad de laatste hand aan de zonneboiler en werkt de verlichting met bewegingssensoren. De gebouwen zijn de uitvalsbasis voor 27 straatvegers die dagelijks het centrum van Leuven proper houden. Tot voor kort zaten de straatvegers in de Onze-Lieve-Vrouwstraat.

Refter te huur

Vanaf midden 2020 kunnen Leuvenaars de refter met keuken in het weekend huren voor bijvoorbeeld een familiefeestje, een burendrink of een vergadering. De ruimte biedt plaats voor dertig personen. Meer informatie is te vinden op de website van stad Leuven.

Nieuwe speeltuin

Tegelijkertijd werd de nieuwe speeltuin feestelijk ‘ingespeeld’ in de nabijgelegen tuin de Walque. De oude speeltuigen werden verwijderd en de rubberen tegels maakten plaats voor een natuurlijker speelterrein. In de plaats kwam een grote zandbak met een brede glijbaan, een vogelnestschommel, wilgenhutten, een grote klimcombinatie, een kampenbouwplek en ook het basketbalveld werd vernieuwd. Je vindt er nu ook nieuwe banken en picknicktafels. “Deze groene, verborgen tuin midden in de stad is het ontdekken meer dan waard. Een echte ontmoetingsplaats die de sociale cohesie versterkt”, besluit schepen van jeugd Dirk Vansina.