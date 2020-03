Straatconcerten om Leuvenaars hart onder de riem te steken: “Veel buren zingen mee” Bart Mertens

25 maart 2020

14u00 1 Leuven In moeilijke tijden ontstaan vaak hartverwarmende initiatieven en gelukkig maar. Ook SLAC/Conservatorium – de Leuvense school voor muziek, woord en dans – draagt graag een steentje bij in deze moeilijke tijden. Zo steken de leerlingen van de trompetklas Leuvenaars een hart onder de riem met kleine concertjes in hun buurt.

SLAC/Conservatorium heeft de grootste trompetklas van Vlaanderen. Nu live samen musiceren niet meer mogelijk is, spelen leerlingen van de trompetklas verspreid over Leuven kleine concertjes. “Een opsteker voor hun buren in deze sombere tijden”, zegt schepen van Deeltijds Kunstonderwijs Denise Vandevoort (sp.a). Het initiatief voor de trompetconcertjes kwam van Frankie De Kuyffer, leraar aan het SLAC/Conservatorium. “Samen met een buurman speelde ik ‘We zullen doorgaan’ in onze straat. Driekwart van de buren kwam luisteren en velen zongen mee. Dat maakte veel emoties los en dat is toch waar muziek om draait. Ik riep daarom mijn leerlingen op om hetzelfde te doen.”

Net zoals een virus infecteert muziek de mensen, maar dan in positieve zin Erika Budai van SLAC/Conservatorium in Leuven

Ook Erika Budai, collega van Frankie aan het SLAC/Conservatorium, blijft niet bij de pakken zitten. “Klokslag 20 uur gaan dagelijks in het Klein Begijnhof de ramen open en voeren we met behulp van een cd-opname ‘Va, pensiero’ van de Italiaanse operacomponist Verdi uit”, legt Budai uit. “Iedereen in onze straat kan meezingen of mee neuriën. Een kleine muzikale attentie als eresaluut aan de talrijke zorgverleners die nu onwaarschijnlijk werk verrichten. Net zoals een virus infecteert muziek de mensen maar dan in positieve zin.”

De filmpjes bekijken kan op www.facebook.com/slac.conservatorium.