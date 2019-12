Stopplaats voor trein aan bedrijventerrein Haasrode iets dichterbij maar nog niet zeker Bart Mertens

05 december 2019

Leuven Hoe maak je het bedrijventerrein in Haasrode vlotter bereikbaar? Twaalf organisaties buigen zich al sinds 2016 over die prangende vraag maar de sleutel voor de mobiliteitsknoop blijft toch de stopplaats voor de trein. Volgens schepen Dirk Vansina (CD&V) rijpen de geesten stilaan om er tussen 2023 en 2027 alsnog werk van te maken. "We voelen toch stilaan bereidheid bij NMBS om mee te gaan in het verhaal", klinkt het.

Al sinds 2016 verenigden twaalf organisaties uit Leuven, waaronder Voka–Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant en De Lijn Vlaams-Brabant, zich om de mobiliteitsproblematiek in bedrijventerrein Haasrode aan te pakken. Zopas hernieuwden de organisaties hun samenwerking en verwelkomden ze meteen drie nieuwe partners. Het gaat om C-Valley Leuven, NMBS en de gemeente Bierbeek. “De mobiliteit in de regio is al langer een pijnpunt. Er is een sterke afhankelijkheid van de auto om het bedrijventerrein te bereiken. Tot 2016 gebeurde nog meer dan 90% van de verplaatsingen van en naar het bedrijventerrein met de wagen. Dagelijks maken zo’n 10.000 werknemers en 3.500 studenten de verplaatsing van en naar het bedrijventerrein in Haasrode. Er werd al een fietspad langs de Geldenaaksebaan aangelegd en er kwam een fietsdoorsteek tussen de Ambachtenlaan en de Meerdaalboslaan. De nieuwe fietstunnel optimaliseert dan weer de fietsverbinding tussen het station van Leuven en Researchpark. De Hoegaardsestraat werd eveneens aangepakt als deel van de fietssnelweg Leuven–Tienen en omgevormd tot fietsstraat”, zegt Wim Pannecoucke van Voka Vlaams-Brabant.

Meer bussen

Ook het openbaar vervoer ging erop vooruit. “Er is de verdubbelde frequentie van de buslijn 630 (Wijgmaal-Leuven-Haasrode) en op de Interleuvenlaan werden twee nieuwe bushaltes aangelegd. De unieke samenwerking tussen de betrokken partners liet ons toe om in budgettair moeilijke tijden toch een mooi project te realiseren”, zegt Guy Weyns van De Lijn Vlaams-Brabant.

De stad Leuven heeft alvast de nodige gronden verworven om een stopplaats voor de trein in Haasrode in te richten Schepen Dirk Vansina (CD&V)

En over openbaar vervoer gesproken…hoe zou het ondertussen zijn met de langverwachte stopplaats voor de trein aan het bedrijventerrein? De partners blijven alvast benadrukken dat een nieuwe spoorhalte in Haasrode een absolute topprioriteit moet zijn en het feit dat NMBS de nieuwe intentieverklaring mee onderschrijft, stemt iedereen hoopvol. “We zitten geregeld samen met de top van de NMBS en we voelen toch dat er vooruitgang is”, zegt schepen Dirk Vansina (CD&V). “De geesten rijpen stilaan in de goede richting. De stad Leuven heeft alvast de nodige gronden verworven om een stopplaats in te richten.” NMBS zelf zegt niet nee tegen een stopplaats voor de trein maar er moet nog verder onderzoek worden gedaan. Indien het licht op groen komt te staan dan zal er gemikt moeten worden op de periode 2023-2027 voor de realisatie van de stopplaats die door alle partners wordt beschouwd als de ultieme sleutel op het slot van de mobiliteitsknoop.