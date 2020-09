Stopcontact vat vuur in studentenhuis JSL

30 september 2020

13u51

De hulpdiensten moesten dinsdagavond even na 19 uur uitrukken voor een brandmelding afkomstig uit een studentenhuis in de Blijde-Inkomststraat. Een stopcontact had er vuur gevat. De bewoners blusten het zelf en wachtten daarna samen buiten op de brandweer. Die voerde nog een controle uit. Even later mochten alle bewoners weer naar binnen.