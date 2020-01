Stijn Vander Plaetse (ex-Telenet) nieuwe CEO van Leuvens bedrijf AE Bart Mertens

14 januari 2020

11u00 0 Leuven Stijn Vander Plaetse is van start gegaan als nieuwe CEO van het Leuvense consultancybedrijf AE Architects for Business & ICT. Dat bedrijf was goed voor een totale ‘revenue’ van 35,6 miljoen euro in 2019. Vander Plaetse verlaat na zes jaar Telenet Business waar hij aan de slag was als VP Business Sales & Segment Marketing en mocht vorig najaar nog als eerste de Trends Sales & Marketing Award in ontvangst nemen.

Slim innoveren is al de hele carrière van Vander Plaetse een belangrijk uitgangspunt en dat zal hij naar eigen zeggen ook trouw blijven bij het Leuvense bedrijf AE. “We leven in een snel veranderende wereld waar bedrijven met heel wat uitdagingen geconfronteerd worden”, zegt Stijn Vander Plaetse. “Ik heb een fundamenteel geloof in het helpen van klanten om hun uitdagingen om te zetten in opportuniteiten. AE heeft al twintig jaar een stevige ‘track record’ in het ‘future proof’ maken van haar klanten via bedrijfsarchitectuur en transformatie. Bedrijven die met AE in zee gaan, krijgen toegang tot een collectief van kennis.” Uittredend CEO Bruno Denys, sinds de oprichting in 1999 eindverantwoordelijke voor de dagelijkse leiding van AE, is ervan overtuigd in Vander Plaetse de juiste persoon gevonden te hebben om AE de toekomst in te loodsen. “Met de komst van Stijn, de verdere professionalisering van ons management en de uitbouw van ons adviesorgaan kan ik me nu toeleggen op een nieuwe rol als betrokken langetermijnaandeelhouder. Zo wil ik de verdere groei van AE en de getrouwheid aan onze waarden en cultuur blijven ondersteunen.” AE -gevestigd in Heverlee met satellietkantoren in Brussel, Gent en Hasselt- kende in 2019 een groei van 10,2 %. De consultancy-organisatie telt vandaag meer dan 320 werknemers en mag zich al sinds 2011 onafgebroken een Great Place To Work noemen.