Stijging aantal inschrijvingen aan KU Leuven: meer studenten kiezen voor richtingen die leiden naar zorgberoepen



Joris Smets

11 oktober 2020

12u21 0 Leuven De inschrijvingen aan de KU Leuven bij de start van het academiejaar zijn afgerond. Momenteel zijn er 58.593 studenten ingeschreven en dat is 3,3% meer dan vorig jaar. Zij kozen vaker dan vorig jaar voor een (bio)medische studierichting en ook het totale aantal internationale studenten stijgt verder.

Dit jaar verliepen de inschrijvingen iets anders aan de KU Leuven. Nieuwe studenten konden zich voor het eerst volledig online inschrijven en ongeveer tachtig procent van de inschrijvers maakte daar gebruik van. Vorig academiejaar kende de universiteit een sterke stijging in het aantal nieuwe internationale studenten. Ook dit jaar zijn er meer nieuwe internationale studenten die een diploma komen behalen aan de KU Leuven (+3,7%). Door de coronacrisis zijn er wel minder uitwisselingsstudenten. Toch zijn er nog nooit zo veel internationale studenten geweest aan de KU Leuven.

“We ontvingen 13.000 aanvragen van internationale studenten dit jaar: een record”, zegt rector Luc Sels. “Dat is onder andere te danken aan onze sterke positie in internationale rankings. Door het coronavirus is het te begrijpen dat veel studenten kortere verblijven in een ander land uitstellen naar volgend academiejaar of annuleren. We gaan ervan uit dat hun aantal weer zal aanzwengelen eens we ons weer zonder al te veel restricties internationaal kunnen verplaatsen. Daar bereiden we ons uiteraard nu al op voor.”

(lees verder onder de foto)

Populaire richtingen

Er zijn dit jaar 8458 generatiestudenten: studenten die zich voor het eerst inschrijven voor een hogere studie, 1,8% meer dan vorig jaar. Opmerkelijk is de populariteit van opleidingen die kunnen leiden tot een beroep in de zorg, met name geneeskunde, biomedische wetenschappen en psychologie. Aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen startten dit jaar 20,8% meer generatiestudenten dan vorig jaar. Aan de Faculteit Geneeskunde gaat het om een stijging van 17,8%. Deze stijging heeft onder andere te maken met het feit dat er dit jaar meer studenten zijn toegelaten tot de opleidingen geneeskunde en tandheelkunde, maar ook de opleiding biomedische wetenschappen trekt dit jaar veel generatiestudenten aan (+26.5%).

“Het is mooi om te zien dat nieuwe studenten zich niet laten afschrikken door de onzekerheden die de huidige pandemie met zich meebrengt”, zegt rector Sels. “Ook al kunnen we niet voorspellen hoe het academiejaar zal verlopen, de hele KU Leuven zet alles op alles om de studenten dit jaar een boeiend en waardevol jaar te bezorgen in een veilig kader.”

Bij alle opleidingsniveaus is er een stijging te merken in het aantal studenten:

Bachelor: 26.578 studenten (+1,3%), waarvan 9029 studenten die nieuw zijn aan de KU Leuven (+1,8%)

Master: 19.851 studenten (+7%), waarvan 1974 nieuwe inschrijvingen (+1,9%)

Master-na-master: 3527 studenten (+13,7%), waarvan 516 nieuwe inschrijvingen (+18,6%)

Voorbereidings- en Schakelprogramma’s: 4063 studenten (+10,7%), waarvan 1772 nieuwe inschrijvingen (+5%)

Postgraduaten: 892 studenten (+1,5%), waarvan 161 nieuwe inschrijvingen (+25,8%)