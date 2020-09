Stienes Longin op zoek naar de Europese NASCAR-titel. Seizoen start dit weekend in het Italiaanse Vallelunga. Joost Custers

11 september 2020

10u11 0 Leuven Dit weekend wordt in het Italiaanse Vallelunga eindelijk het seizoen 2020 van de NASCAR Whelen Euro Series op gang geschoten. Vicekampioen Stienes Longin staat er met zijn PK Carsport-bolide aan de start met één grote ambitie: één plaatsje beter doen dan in 2019 en dus de titel pakken.

Het heeft nogal wat voeten in de aarde gehad, maar dit weekend wordt het seizoen 2020 van de NASCAR Whelen Euro Series op gang getrokken. Na om de bekende redenen heel veel geduld te hebben geoefend is Stienes Longin helemaal klaar voor een nieuwe jaargang in wat voortaan de Pro-categorie wordt genoemd.

“Vorig jaar werden we tweede in de eindstand”, vertelt de Leuvenaar die afgelopen weekend nog tweemaal tweede werd in de wedstrijden van het Belcar-kampioenschap in het Nederlandse Assen. “Dan kan je voor dit seizoen eigenlijk maar één ambitie hebben: kampioen worden. In 2019 hebben we heel veel geleerd, heel wat ervaring opgedaan, en die willen we nu omzetten in resultaten. Kleine dingen die we kunnen verbeteren, details eigenlijk, maar die kunnen dit jaar het verschil maken.”

Binnen het PK Carsport-team krijgt Longin een nieuwe teamgenoot, in de vorm van meervoudig NWES-kampioen Alon Day. “Een positieve zaak”, beoordeelt Longin de komst van de Israëli. “Alon beschikt over heel wat ervaring, en door onze data te vergelijken, kunnen we allebei alleen maar beter presteren.”

Dat het door de verschuivingen in de kalender een ietwat vreemd seizoen wordt, deert Longin niet. “Wie kampioen wil worden, moet overal snel zijn”, stelt Longin zonder omwegen. “Tuurlijk had ik liever gezien dat Zolder ook dit jaar de finale meeting met dubbele punten zou zijn geweest, maar het is nu zo. Valencia (dat in december het decor is voor de seizoensfinale, red.) is ook een circuit dat me ligt. Dat baart me dus geen zorgen.”

De kwalificaties voor de Pro (ex-Elite 1) categorie starten zondag om 9u50, met de start van de eerste race om 11u55. ’s Namiddags start de tweede confrontatie op het circuit van Vallelunga om 15u40. Beide races zijn live te volgen op het YouTube-kanaal van de NASCAR Whelen Euro Series.