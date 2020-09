Stienes Longin kent moeilijk openingsweekend in Europese NASCAR Joost Custers

14 september 2020

In het Italiaanse Vallelunga werd dit weekend eindelijk het seizoen 2020 van de NASCAR Whelen Euro Series op gang geschoten. Voor Vicekampioen Stienes Longin verliep die seizoensstart niet op rolletjes. Na nogal wat pech moest hij tevreden zijn met een vijfde en een negende plaats.

De meeting in Vallelunga had een ietwat aparte timing. In plaats van een race op zaterdag en een op zondag werd het hele programma voor de Pro-rijders (de voormalige Elite 1) op zondag afgewerkt. Vrije training, kwalificaties, beide races, ze volgden elkaar in sneltempo op. In zo een omstandigheden kan het kleinste zandkorreltje een goed geoliede machine doen stokken. En helaas voor Stienes Longin was dat voor hem het geval…

“Op zaterdag, toen de Elite 2-races werden afgewerkt, werd mijn teamgenote Julia Landauer hard van de baan geduwd. Onze wagen liep daarbij ernstige schade op, en ondanks het harde en gemotiveerde werk van de PK Carsport-mecaniciens was de auto niet tijdig klaar om op zondagochtend aan de vrije trainingen deel te nemen. En die achterstand heb ik de rest van de dag meegedragen”, vervolgt Longin. “Geen vrije trainingen betekent immers geen kwalificatiesimulatie, wat geen goede kwalificaties oplevert. Ook de afstellingen waren niet perfect, zodat ik in de races snel merkte dat we net dat ietsje snelheid misten om ons wagonnetje aan de leidende trein te hangen. Meer dan een vijfde plaats in de eerste race zat er niet in.”

Nog moeilijker op zondag

Een resultaat dat Longin ook in de tweede wedstrijd leek te kunnen herhalen, tot hij werd aangetikt en één van de banden werd beschadigd. Een negende positie bij het overschrijden van de finishlijn werd zo zijn deel.

“Dit was niet de manier waarop we het seizoen wilden beginnen, neen”, stelde Longin rustig. “Dit openingsweekend is niet gelopen zoals gepland, maar het is ook niemands schuld. Dit was gewoon pech, en we hebben met zijn allen hard gewerkt om de schade te beperken. Ik ben er zeker van dat we in de volgende meetings de situatie zullen kunnen rechtzetten.”

Dat kan al tijdens het eerste weekend van oktober, wanneer Stienes Longin op thuiscircuit Zolder in actie mag komen, in het kader van het American Festival.