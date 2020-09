Stiefvader die kleuter misbruikte, krijgt twintig jaar na de feiten vijf jaar cel KAR

14 september 2020

16u23 0 Leuven Een stiefvader is veroordeeld tot vijf jaar cel voor jarenlange verkrachting van het zoontje van zijn partner. Het misbruik gebeurde twintig jaar geleden, maar kwam pas recent aan het licht.

De feiten gebeurden tussen 1998 en 2004. Ze kwamen pas aan het licht toen het slachtoffer drie jaar geleden een klacht indiende. Philippe V. had van 1998 tot 2001 een relatie met de moeder en woonde een tijdje in bij het gezin. Nadien bleef hij bij de opvoeding betrokken als oppas voor de kinderen. Volgens het slachtoffer begon het misbruik al in 1998, toen hij 5 jaar was, en duurde het tot hij 11 jaar was. Aanvankelijk bleef het beperkt tot massages en samen douchen, maar nadien moest het jongetje mee naar porno kijken. Hij werd wekelijks verplicht tot wederzijdse masturbatie en moest de vriend van zijn moeder bevredigen. In ruil voor seksuele diensten kreeg het kind geld en geschenken.

Na de aangifte werd ook de broer verhoord. Ook hij werd misbruikt toen hij in het vijfde leerjaar zat en bijles Frans kreeg van V. De moeder stapte in 2004 naar het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling. Bij de psychiater sprak het zoontje alleen over de massages.

De rechtbank veroordeelde Philippe V. tot vijf jaar cel, waarvan drie jaar met uitstel onder probatievoorwaarden. Het slachtoffer kreeg een schadevergoeding van 13.000 euro.