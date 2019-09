Stevige groei voor RESEARCHRUN: al 460 deelnemers aan de start Bart Mertens

09 september 2019

18u00 0 Leuven De achtste editie van RESEARCHRUN op donderdag 12 september is nu al een succes. “We hebben al 460 inschrijvingen tegenover 360 deelnemers aan de editie van vorig jaar. In 2017 klokten we nog af op 310 deelnemers dus we kunnen spreken van een mooie groei”, zegt Bart Delobel.

Het concept van RESEARCHRUN is eenvoudig: je neemt als bedrijf deel met een team van lopers die elkaar afwisselen na het afleggen van een omloop van een aantal kilometers. Wandelen kan ook op een traject van zes kilometer. De wandelaars krijgen zelfs een aperitief aangeboden tijdens het wandelen. Na de wedstrijd volgt op de Proximus Campus van UCLL een prijsuitreiking met receptie en walking dinner waar professionele banden gesmeed kunnen worden tussen de deelnemende bedrijven.

KanActief

RESEARCHRUN is het event bij uitstek waar Leuvense bedrijven samen sporten, gevolgd door networking en teambuilding. Dit jaar vindt het sportieve evenement plaats op 12 september en het belooft een editie te worden die records zal breken. “We stellen een enorme groei vast”, zegt Bart Delobel. “In 2017 konden we rekenen op 310 deelnemers en dat aantal steeg in 2018 tot 360 deelnemers. Nu staat de teller al op 460 deelnemers. RESEARCHRUN wil een bedrijventerrein in beweging te zetten en tracht daarmee duurzaamheid in gezondheid op het werk maar ook duurzaamheid in een breder begrip van het woord te stimuleren in het bedrijfsleven. Een deel van de opbrengst gaat ook naar de behandeling van kankerpatiënten via KanActief. Dat is een project in UZ Leuven waar kankerpatiënten via sport weer fysiek en mentaal energie krijgen in het leven.” Meer info: www.researchrun.be