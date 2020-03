Stelplaats sluit twee weken de deuren: “Er zijn bepaalde grenzen meermaals overschreden” EDLL

04 maart 2020

14u02 0 Leuven De Stelplaats in Leuven sluit doelbewust twee weken de deuren. De beslissing werd genomen door het stadsbestuur omdat er bepaalde grenzen meermaals werden overschreden. Het gaat meer bepaald om vandalisme, drugs en intimidatie.

De voormalige stelplaatsen van de Lijn, aan de Vuurkruisenlaan in Leuven, werden omgebouwd tot de Stelplaats: een multifunctionele ontmoetingsplaats voor jongeren. Je vindt er onder meer een sporthal, een skatepark, heel wat vzw’s, een opnamestudio voor muzikanten en feestvierders kunnen terecht in de nachtclub. Maar Stelplaats sluit nu doelbewust twee weken de deuren omdat er veel problemen waren met enkele jongeren.

Vandalisme, drugs en intimidatie

“De vrijheid die Stelplaats altijd voorop stelde, begon enkele maanden geleden zijn tol te eisen. De grens en het respect bij Stelplaats is eindeloos ver te zoeken de laatste tijd. Voortdurende voorvallen van klein en groot vandalisme, diefstal, dreigementen, dealen en geweld”, klinkt het bij Stelplaats. Ook schepen van jeugd Dirk Vansina (CD&V) bevestigt: “Stelplaats is een leuke plek waar jongeren kunnen experimenteren en organiseren. Dat is twee jaar perfect gelopen, maar sinds enkele maanden vertonen een paar jongeren moeilijk gedrag en werden er grenzen meermaals overschreden. Dat gaat dan om vandalisme aan de toiletten, het intimideren en lastig vallen van vrijwilligers en andere bezoekers en drugs. Dat zorgt voor een negatieve sfeer en hoort daar niet thuis”.

Time-out

Het Leuvense stadsbestuur heeft beslist om in te grijpen en sluit de ontmoetingsplaats daarom voor twee weken. “We hebben eerst met de jongeren gepraat, maar de incidenten bleven niet uit. Op deze manier kan het alleszins niet verder, vandaar de time-out. Stelplaats moet een plek zijn waar je jong kan zijn, waar er ruimte is voor vrijheid, maar met grenzen”, aldus schepen Vansina. “Dat we sluiten is een duidelijk signaal dat ook een vrijplaats haar grenzen kent”, klinkt het nog bij Stelplaats. “Het is tijd voor een structurele oplossing zodat elke jongere ,die een hart toedraagt aan Stelplaats, opnieuw naar deze plek wil komen en ze wil volsteken met positiviteit en goesting”, besluit Stelplaats.

De voorvallen gebeurden meestal tijdens vrije momenten. Daarom blijven de deelwerkingen, zoals het skatepark en de ateliers, wel toegankelijk via de zij-ingang. Ook de georganiseerde evenementen zullen doorgaan. Op 21 maart gaan de deuren terug open voor het evenement 24 uur Stelplaats.