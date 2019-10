Stelplaats pakt uit met restaurantconcept: drie culinaire gangen voor maximum 20 euro Bart Mertens

17 oktober 2019

17u00 0 Leuven ‘Stelplat’ is het gloednieuwe restaurantconcept van Stelplaats, de tijdelijke invulling van de oude stelplaatsen van De Lijn in Leuven. Stelplaats leent haar keuken uit aan jonge chefs die graag voor een avond hun eigen restaurant uitbaten. “Twee vliegen in één klap: jong talent krijgt een kans en ze bedienen tegelijk mensen die twee keer per maand kunnen komen eten voor een prijsje”, zegt schepen Dirk Vansina (CD&V).

Met Stelplat wil Stelplaats jonge (amateur)chefs in de eerste plaats de kans geven om hun kookkunsten af te toetsen bij een groter publiek. Ze ruilen hun keuken thuis in voor een professioneel exemplaar en hun vrienden voor betalende gasten. Op die manier kunnen starters in het vak -maar ook gewoon jongeren met een passie voor koken- ontdekken of ze met hun kooktalenten verder willen gaan in het leven. Bovendien is het voor jonge eetliefhebbers een mooie kans om twee keer per maand een driegangenmenu te proeven aan een betaalbare prijs.

Groot succes

“Ruimte creëert kansen”, reageert schepen van Jeugd Dirk Vansina (CD&V) op het initiatief. “Door jongeren plaats en begeleiding op maat te geven, kunnen ze op een laagdrempelige manier ervaringen opdoen die hen een stap dichter brengen bij het realiseren van hun dromen. Dat het zijn vruchten afwerpt, kon ik zelf al proeven. Stelplat is een aanrader!” Meer zelfs, Stelplat is nu al een succes. De kookteams voor het najaar liggen helemaal vast en de eerste drie edities zijn al volledig uitverkocht. “Na mijn opleiding ging ik aan de slag in een echt restaurant. Maar daar moest ik al snel op een hoog niveau presteren”, vertelt Sander Puls die nu eventmanager is voor Stelplaats. “Thuis kon ik mijn creativiteit wel eens kwijt door voor vrienden te koken maar dat was toch niet hetzelfde als in een restaurant staan. Bij Stelplat kan je experimenteren met een eigen menu voor een eigen publiek zonder financieel je broek te scheuren.”

Iedereen tot de leeftijdsgrens van 30 jaar kan zich inschrijven maar als chef moet je wel zelf een keuken- en zaalteam meebrengen. Het menu moet minstens uit drie gangen bestaan en mag niet duurder zijn dan 20 euro. Na afloop wordt alles verrekend en is de winst voor het kookteam. Meer info: www.stelplaats.be/stelplat