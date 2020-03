Steeds minder zakkenrollers in Leuven Joris Smets

06 maart 2020

10u40 0 Leuven Er zijn steeds minder zakkenrollers actief op Leuvens grondgebied. In 2019 registreerde de Leuvense politie 414 feiten, een daling van 5,5% tegenover 2018. Dit cijfer daalt elk jaar en dit is het laagste van de voorbije 10 jaar. Populaire plaatsen voor zakkenrollers waren de Oude Markt en de winkelstraten in Leuven.

Gemiddeld werden er 35 feiten per maand genoteerd door de Leuvense politie. Op vrijdagen en zaterdagen moest men extra opletten voor zakkenrollers. Dan lagen, net zoals in de nacht van vrijdag op zaterdag, de cijfers het hoogst. Het mag niet verwonderen dat de Oude Markt ook in 2019 een populaire plaats was voor zakkenrollers. Hoewel er 31 feiten minder dan het jaar voordien werden vastgesteld, was de populaire uitgaansbuurt nog steeds koploper met 104 feiten van zakkenrollerij. De feiten die overdag gebeurden, vonden veelal plaats in drukke winkelstraten zoals de Bondgenotenlaan en de Diestsestraat.

Daders en slachtoffers

Uit gegevens van 2019 blijkt dat in Leuven 64% van de slachtoffers van gauwdiefstal vrouwen waren en 36% mannen. 80% van de slachtoffers had de Belgische nationaliteit en het oudste slachtoffer was 93 jaar. Uit gegevens van 27 daders blijkt dat 8 van hen de Marokkaanse nationaliteit bezitten, gevolgd door 7 met de Belgische nationaliteit en 4 de Algerijnse. De jongst gekende dader is 16 jaar.