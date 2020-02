Steeds meer verenigingen vinden hun weg naar de Scheutsite EDLL

Steeds meer organisaties en verenigingen nemen hun intrek in de Scheutsite in Kessel-Lo. Van een school tot theatergezelschappen en een kunstontwerpster: de invulling wordt alsmaar concreter.

De stad Leuven kocht onlangs de Scheutsite aan in Kessel-Lo om meer ruimte te bieden aan het verenigingsleven. Het gaat concreet om een park van ruim twintig voetbalvelden groot met twee missiegebouwen. Vanaf nu staat het voormalige kloostergebouw voor drie jaar ter beschikking van allerlei Leuvense verenigingen.

De organisaties en verenigingen die hun intrek nemen in de Scheutsite, worden steeds concreter. Elke vereniging of organisatie die een aanvraag heeft ingediend, kon effectief een aanbod terugkrijgen van de stad Leuven. Zo vinden alvast de basisschool KieM en de nieuwe school De Met er onderdak. Maar ook Atelier 13, de Siervis, verschillende harmonieën, theatergezelschappen en Cirkus in Beweging kan je er terugvinden. Die laatste gebruiken de ruimtes voornamelijk om hun materiaal op te bergen. Lien Tallon, de kunstontwerpster van Flugzeug Music Art Design in de Diestestraat, zal de Scheutsite gebruiken voor workshops te geven en een atelier in te richten.