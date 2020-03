Stationsloketten gedesinfecteerd na hoestaanval zieke reiziger Kim Aerts

30 maart 2020

De stationsloketten in Leuven zijn sinds zondag gesloten, nadat een zieke treinreiziger een hoestaanval kreeg. De man zou ook een zweetbui gekregen hebben in de vertrekken aan perron 1. “Het ging om een zieke reiziger en om zeker te zijn dat er geen verspreiding van het coronavirus was, hebben we voor alle zekerheid de hulp van een professionele reinigingsfirma ingeroepen om alles te ontsmetten. In de loop van maandag gaan de loketten terug open”, zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols.