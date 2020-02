Startschot voor Levensloop Leuven in UCLL Bart Mertens

25 februari 2020

17u10 0 Leuven In hogeschool UCLL werd zopas het startschot gegeven van Levensloop Leuven 2020 met peter Jef Desmedt en meter Prof. Dr. Karin Haustermans. Dat was het moment voor Hugo Lachi, voorzitter van Levensloop Leuven, om terug te blikken naar editie 2019 met de uitreiking van de Levensloop Grants.

Levensloop België ontpopte zich de voorbije jaren tot een hartverwarmende en succesvolle beweging. Sinds 2011 komen er steeds nieuwe evenementen bij en ook in 2020 blijft de community groeien. Enkele opmerkelijke cijfers: in 2019 werd meer dan 4.200.000 euro ingezameld in 28 verschillende gemeentes door meer dan 1.509 teams. Het initiatief kon ook rekenen op 700 vrijwilligers, 75.108 deelnemers en 4.300 zogenaamde ‘Vechters’. Dat zijn mensen die kanker hebben of de ziekte overwonnen hebben.

80 projecten

“Een deel van het ingezamelde geld gaat sinds 2018 naar de ‘Levensloop Grants’ van Stichting tegen Kanker. In totaal werd er in 2019 welgeteld 297.487 euro toegekend aan 80 projecten. Voor Levensloop Leuven werd er 29.450 euro toegekend aan 8 projecten. De overige inkomsten zullen aangewend worden voor de financiering van wetenschappelijk onderzoek, preventie en andere sociale projecten”, zegt Hugo Lachi, voorzitter van Levensloop Leuven. In Leuven is er onder meer geld voor Casa Magnolia, EnVie+ Leuven, Outward Bound School België vzw en Samana Vlaams-Brabant. Nog dit opmerkelijke cijfer: kanker treft in ons land jaarlijks meer dan 67.000 mensen.

Meer info: www.levensloop.be/leuven