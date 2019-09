Stan Van Samang vraagt aandacht voor longfibrose ADPW

20 september 2019

Bekende Vlamingen Stan Van Samang, Christophe Stienlet, Karen Damen en Heidi De Grauwe kwamen vrijdag naar de Leuvense Grote Markt om aandacht te schenken aan longfibrose. Zodat zij konden inschatten hoe dit effectief voelt, werd hun ademhalingsvermogen verminderd door een soort van wasknijper op de neus te plaatsen. Ook zorgschepen Bieke Verlinden (sp.a) kwam een kijkje nemen.

Europa telt jaarlijks 35.000 nieuwe patiënten die lijden aan longfibrose. Dat blijkt uit een rapport van the European IPF Patient Charter. Longfibrose is een zeldzame maar dodelijke ziekte waarbij de longcapaciteit achteruitgaat. Het UZ Leuven ondersteunt daarom voor het zesde jaar op rij de sensibiliseringscampagne.

Patiënten met longfibrose kunnen door de vorming van littekenweefsel ter hoogte van de longblaasjes minder gemakkelijk zuurstof opnemen, waardoor klachten ontstaan zoals kortademigheid, vermoeidheid en een droge hoest. Door deze veelvoorkomende en atypische klachten wordt longfibrose vaak te laat vastgesteld. “Wij hebben de steun van de media en de politieke wereld nodig om deze ziekte meer kenbaar te maken”, verklaart Patrick Simaels, voorzitter van de Belgische Vereniging voor Longfibrose vzw.

Tot op heden is er nog geen behandeling die de aandoening kan genezen en de ziekte is onomkeerbaar. Er zijn slechts twee medicijnen te verkrijgen die longfibrose kunnen afremmen. “Patiënten kunnen daarvoor terecht bij gespecialiseerde centra zoals het UZ Leuven. Naast de behandeling met medicatie kan het ook nodig zijn om de patiënten permanent zuurstof toe te dienen. Daarnaast kunnen patiënten ook deelnemen aan klinische studies waarbij nieuwe medicijnen worden getest. Indien die behandelingen niet aanslaan, kan een longtransplantatie overwogen worden, echter onder strikte voorwaarden. De helft van de patiënten met longfibrose sterft binnen de 2 tot 5 jaar na diagnose. Het is daarom van levensbelang dat deze aandoening vroegtijdig kan worden opgespoord”, zegt Simaels.