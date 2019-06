Stan Van Samang en Transplantoux voor de elfde keer naar de Mont Ventoux: “Voor eerste keer ook twee deelnemers met fysieke handicap mee naar de top” Bart Mertens

21 juni 2019

17u00 0 Leuven Op zaterdag 22 juni trekt Transplantoux voor de elfde keer met 260 sportievelingen de Mont Ventoux op. Bijna 100 deelnemers ondergingen een orgaantransplantatie. Voor de eerste keer gaan dit jaar ook twee deelnemers met een bijkomende fysieke handicap mee naar de top met de ligfiets. “Sinds ik tien jaar geleden voor de eerste keer ben meegefietst, heeft het project mij niet meer losgelaten”, aldus peter Stan Van Samang.

Met de (lig)fiets of te voet de Mont Ventoux op als eerbetoon aan een orgaandonor…Transplantoux trekt ook dit jaar te voet of met de fiets met honderd getransplanteerden de berg op en dat is voor de deelnemers lang niet evident. Een orgaantransplantatie is voor patiënten met verschillende aandoeningen soms de enige overblijvende optie, maar de ingreep vergt veel van het lichaam. Toch kunnen de meeste getransplanteerden een normaal leven blijven leiden, waarbij sporten niet alleen mogelijk, maar zelfs heel belangrijk is. Transplantoux wil dan ook aantonen dat beweging voor patiënten met een donororgaan mogelijk én belangrijk is. Bijna wekelijks organiseert Transplantoux sportieve activiteiten voor getransplanteerden. Dit jaar beklimt de organisatie al voor de elfde keer de Mont Ventoux met bijna 100 getransplanteerden en meer dan 150 andere sportievelingen, waaronder ook een team van het UMC Groningen. Verder zet Transplantoux ook in op wetenschappelijk onderzoek om op lange termijn de resultaten na orgaantransplantatie te verbeteren.

Fysieke handicap

Voor het eerst nemen dit jaar ook twee mensen met een bijkomende fysieke handicap deel. Max en Maarten zien het volledig zitten. “Acht jaar geleden kreeg ik een nieuw hart”, zegt Maarten. “Sinds maart train ik drie keer per week met een kinesitherapeut om de Ventoux met de ligfiets te beklimmen. De ligfiets wordt zoals een tandem voor- en achteraan gekoppeld aan een andere ligfiets waarop getrainde paramedische en medische begeleiders fietsen.”

Voor deze elfde editie van de beklimming ontwikkelde de dienst IT van UZ Leuven samen met drie externe partners, IM associates, Coachbox en nexuzhealth, een nieuwe app. Er werd een koppeling gemaakt tussen het elektronisch patiëntendossier, de persoonlijke trainingsdoelen en de gegevens uit bijvoorbeeld een hartslagmeter. Een gespecialiseerd team van UZ Leuven zorgt met veel passie voor de coördinatie en de begeleiding. “De weg naar de top is belangrijker dan de top zelf”, zegt professor Diethard Monbaliu, initiatiefnemer van het project en transplantatiechirurg bij UZ Leuven. “Het is de eerste keer dat rolstoelatleten deelnemen en ik ben ervan overtuigd dat mensen zoals Maarten, maar ook de andere deelnemende getransplanteerden anderen zullen inspireren om hun grenzen te verleggen.”

Het project waarbij mensen worden aangemoedigd om te blijven bewegen na hun transplantatie werkt volgens mij zeker Stan Van Samang, peter van Transplantoux

Ook Stan Van Samang, al tien jaar peter van Transplantoux, klimt dit jaar opnieuw mee naar boven. “Sinds ik tien jaar geleden voor de eerste keer ben meegefietst, heeft het project mij niet meer losgelaten. Ik hoorde al die persoonlijke verhalen en de dagen van de beklimming zijn ook altijd heel intens. Het project waarbij mensen worden aangemoedigd om te blijven bewegen na hun transplantatie werkt volgens mij zeker.”

De beklimming van de Mont Ventoux door Transplantoux gebeurt in samenwerking met Sporta en join2bike.