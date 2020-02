Staking in Leuven Centraal: “Maar geen inzet van lokale politie” Bart Mertens

10 februari 2020

16u00 0 Leuven Sinds zondagavond is een deel van de cipiers in Leuven Centraal opnieuw aan het staken tegen de plannen om de minimale dienstverlening in te voeren. ACOD-afgevaardigde Hans Lemmens laat optekenen dat er slechts 13 van de 60 cipiers aan de slag zijn gegaan. Toch moet de Leuvense politie geen agenten inzetten om de veiligheid te garanderen in Leuven Centraal.

De minimale dienstverlening die minister van Justitie Koen Geens (CD&V wil invoeren, blijft op verzet stuiten in het gevangeniswezen. In Leuven Centraal ging zondagavond rond 22 uur opnieuw een staking van 24 uur van start. Volgens vakbond ACOD zijn slechts 13 cipiers aan de slag gegaan in de Leuvense gevangenis. Leuven Centraal is overigens de enige gevangenis waar een extra stakingsactie wordt georganiseerd door de socialistische vakbond die ook de wekelijkse staking op vrijdag ondersteunt. Of de extra stakingsdag iets kan opleveren voor de cipiers is nog maar de vraag want de onderhandelingen zitten muurvast. Het overleg met minister Koen Geens heeft tot op heden niets opgeleverd. Volgens ACOD zouden er momenteel zelfs geen informele contacten meer zijn. Niet zelden moet de lokale politie inspringen bij stakingen in de gevangenissen maar dat lijkt deze keer nogal mee te vallen. “Wij hebben afgelopen nacht twee mensen moeten inzetten maar vandaag hebben we geen bijstand meer moeten leveren”, zegt Nicholas Del Piero, woordvoerder bij de Leuvense politie.