Staking in brouwerijen en depots AB InBev: “Tijd om lonen correct uit te betalen” EDLL

20 november 2019

16u20 0 Leuven De werknemers van alle brouwerijen en depots van AB InBev hebben vandaag het werk neergelegd. En dat tot donderdagochtend 6 uur. De vakbonden en werknemers eisen een correctere uitbetaling van de lonen, een loonsverhoging voor de toenemende werkdruk en een uitgebreidere werkzekerheid.

Vanochtend omstreeks 6 uur bleven de poorten bij de brouwerijen van AB InBev in heel België gesloten. Het gaat over de brouwerij in Leuven, Hoegaarden, Jupille, Sint-Pieters-leeuw en Buggenhout en de depots. De vakbonden en werknemers van de brouwerijen en depots staken 24 uur, nog tot donderdagochtend 6 uur.

Gisteren vond de eerste onderhandeling plaats tussen de directie van AB InBev en de vakbonden, met betrekking tot werkzekerheid en de inkomensgarantie van de werknemers, maar die verliep stroef. “Er zijn bepaalde punten waar de directie niet in wil meegaan en daar zijn we niet mee akkoord. Op een gegeven moment konden we zelfs niet meer verder praten omdat er bepaalde personen nog eens arrogant werden ook”, zegt Carlo Rombauts, van de vakbond ABVV. “Een eerste voorbeeld is de kilometervergoeding. Er zijn mensen die hier al jaren werken en nog nooit een kilometervergoeding hebben gekregen en andere collega’s dan weer wel. Dat is niet fair. Daarnaast worden maaltijdcheques geregeld niet uitbetaald en verdwijnen er soms overuren op werknemers hun teller”, zegt Carlo van ABVV. De vakbonden en werknemers eisen een correctere uitbetaling van de lonen en meer werkzekerheid. “De toenemende werkdruk en de lonen die dan niet correct worden uitbetaald. Dat kan niet voor de grootste brouwerij ter wereld. Het is al jaren dat dat voor miserie zorgt”, besluit Carlo. De vakbond liet hun achterban weten dat ze thuis mochten blijven en hun ‘stakerskaart’ konden invullen.

Aan de poort van de brouwerij in Leuven kwamen enkele vakbondsleden en werknemers mee staken. De grote meerderheid bleef wel thuis. “Op bijna twee jaar tijd is de productiecapaciteit verdubbeld, maar er komt wel geen werkvolk bij of geen enkele verhoging van het loon”, reageert een werknemer. “We zijn al enige tijd bezig met aanwervingen, maar ook dat blijft aanslepen”, voegt Carlo er nog aan toe.

AB InBev heeft bevestigd dat er morgenvroeg om 9u30 een nieuwe onderhandeling staat gepland met alle betrokken partijen.