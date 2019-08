Staking buschauffeurs De Lijn ook in Leuven voelbaar Buschauffeurs zijn ontevreden over dienstregeling van brugdag EDLL/ADPW

16 augustus 2019

Chauffeurs van De Lijn hebben vanmorgen het werk op verschillende plaatsen in Vlaams-Brabant neergelegd. De reden? Ontevredenheid met de dienstregeling voor de brugdag. Heel wat werknemers nemen vandaag een brugdag en daarom hadden de vakbonden gevraagd om volgens de zaterdaguren te rijden. Maar die vraag werd niet gehoord. Vooral in de regio’s Dilbeek, Asse, Tielt-Winge en Tienen is de staking voelbaar. Ook in Leuven is er hinder, zo reed vanmiddag lijn 2 richting Heverlee niet uit.

“Zo’n 10 tot 20% van de bussen rijdt niet. De impact is vooral te merken in de vier aangekondigde regio’s. Specifiek voor Leuven heb ik geen verdere informatie voor handen, al is de hinder ook daar voelbaar, maar in mindere mate. Als de shiften wisselen kan de situatie natuurlijk weer veranderen”, aldus Annelies Meynaerts, perswoordvoerster van De Lijn.