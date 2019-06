Stadslijst Liever Leuven eist transparantie van stadsbestuur. “ Wittebroodsmaanden zijn achter de rug”, zegt Laurent Goethals. Bart Mertens

19 juni 2019

13u00 1 Leuven Zoals eerder al werd aangekondigd, doet de onafhankelijke stadslijst Liever Leuven verder na de bemoedigende resultaten bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober vorig jaar. Partijvoorzitter Laurent Goethals laat nu opnieuw van zich horen en eist volledige transparantie van het stadsbestuur in het participatieproject ‘Leuven, maak het mee!’

“Nu de wittebroodsmaanden van het nieuwe stadsbestuur achter de rug zijn, laten wij graag opnieuw onze stem in het Leuvense debat horen”, aldus partijvoorzitter Laurent Goethals van stadslijst Liever Leuven. “We hebben toch enkele bezorgdheden over het verdere verloop van het participatieproject ‘Leuven, maak het mee !’. Als lokale burgerpartij vrezen we dat het project niets meer zal blijken te zijn als de ‘grote participatieshow’ van het nieuwe stadsbestuur. Daarom eisen we dat de reacties van het stadsbestuur op alle voorstellen op het online platform openbaar worden gemaakt.”

Het stadsbestuur geeft zelf aan dat het enkel de ideeën die in haar kraam passen zal weerhouden Laurent Goethals van stadslijst Liever Leuven

Liever Leuven is wel tevreden over de respons van de Leuvenaars. “Wij zijn verheugd dat meer dan tweeduizend Leuvenaars ideeën hebben ingediend”, zegt Laurent Goethals. “Toch zijn we bezorgd want het stadsbestuur geeft zelf aan dat het enkel de ideeën die in haar kraam passen zal weerhouden. Bovendien wordt de feedback enkel persoonlijk aan de indieners van de voorstellen gegeven. De Leuvenaar weet dus niet waarom een idee goedgekeurd of afgekeurd wordt door het nieuwe bestuur. Voor Liever Leuven kan er geen sprake zijn van echte participatie zonder volledige transparantie.”