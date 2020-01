Stadskantoor 12 jaar na opening stilaan te klein: “We onderhandelen met De Lijn over extra ruimte in hun gebouw”, zegt schepen Van Oppens (Groen) Bart Mertens

16 januari 2020

09u00 0 Leuven Twaalf jaar geleden ruilden de stadsdiensten het stadscentrum in voor het Stadskantoor aan het station van Leuven. Dat nieuwe gebouw barst ondertussen al uit haar voegen met 350 personeelsleden op de teller. Het nieuwe stadsbestuur is nu op zoek naar extra ruimte. “We onderhandelen momenteel met De Lijn”, zegt schepen Van Oppens (Groen). Het gebouw van de vervoersmaatschappij in Leuven staat zo goed als leeg sinds een reorganisatie.

Staat er een deel van de Leuvense stadsdiensten een verhuizing te wachten? Die kans is bestaande want het Stadskantoor biedt anno 2020 te weinig ruimte voor de ruim 350 personeelsleden. Nochtans ruilden de stadsdiensten hun locaties in het stadscentrum, onder meer in het oude stadhuis en in de Muntstraat, pas twaalf jaar geleden in voor de nieuwbouw aan het Leuvense station. De groei van de Leuvense bevolking -15% op 18 jaar tijd- bracht echter meer stadspersoneel met zich mee en het is hoog tijd voor het nieuwe bestuur om uit kijken naar extra ruimte.

Reorganisatie

“De limiet is nog niet bereikt maar het is wel het moment om te kijken naar extra ruimte. Er lopen onderhandelingen met De Lijn over het gebouw aan het station van Leuven”, zegt schepen Thomas Van Oppens (Groen). Dat zou een optie kunnen zijn want De Lijn voerde een reorganisatie door waardoor er veel ruimte vrij is in het gebouw. De Lijn bevestigt ook dat er gesprekken lopen met de stad Leuven. Volgens Thomas Van Oppens zou de verhuizing van een deel van de stadsdiensten naar het gebouw van de vervoersmaatschappij ook opportuniteiten hebben inzake aangenamer werken bij de stad Leuven. “Klassieke werkplekken bestaan vaak enkel uit bureaus. We willen daar verandering in brengen om werken aan de stad Leuven aangenamer te maken en om het werk efficiënter te laten verlopen”, klinkt het.

Mijn conclusie is dat de stad Leuven massaal personeel heeft aangeworven maar ik vraag me af waarvoor die mensen worden ingezet Rik Daems van Open Vld in oktober 2017

Het is overigens niet de eerste keer dat er sprake is van een overvol Stadskantoor. Al in 2017 zag het ernaar uit dat de stadsdiensten op weg waren naar een te krappe werkruimte in het toen tien jaar oude gebouw. Rik Daems van Open Vld liet in oktober 2017 opmerken dat er geen sprake kon zijn van goed bestuur. “De stedelijke bevoegdheden zijn niet uitgebreid. We moeten ook in het achterhoofd houden dat de kinderopvang ondertussen in het Zorgbedrijf is opgenomen en dat men bij de stad Leuven inzet op flexwerken. Mijn conclusie is dat de stad Leuven massaal personeel heeft aangeworven maar ik vraag me af waarvoor die mensen worden ingezet”, klonk het kritisch. Toenmalig schepen en ondertussen burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) liet meteen optekenen dat de stad Leuven niet van plan was om personeel af te bouwen en hield zich aan die stelling. Ridouani sloot ook niet uit dat er bijkomende ruimte gezocht zou moeten worden voor de uitbreidende stadsdiensten. “In de eerste plaats is het zo dat de stad Leuven de voorbije jaren is gegroeid. We bereikten de kaap van 100.000 inwoners en dan is het logisch dat de stadsdiensten mee groeien. We willen immers niet inboeten op kwaliteit”, klonk het.

In 2017 werd er onder meer gedacht aan extra ruimte voor stadspersoneel in het Comeniusgebouw, de Kop van Kessel-Lo en het Provinciehuis. Op lange termijn werd zelfs een nieuwbouw op de voormalige stelplaats van De Lijn aan het Leuvense station overwogen maar door de reorganisatie bij De Lijn komt nu dus het hoofdgebouw van de vervoersmaatschappij concreet in beeld. Een onmiddellijke verhuizing zou evenwel nog niet aan de orde zijn voor de stadsdiensten.