Stadsbestuur zorgt voor 130.000 m² ruimte voor Leuvense verenigingen: Scheutsite, Broossite en het militair domein in Heverlee in de kijker EDLL

02 januari 2020

13u27 0 Leuven Het Leuvens stadsbestuur maakt in haar meerjarenplan een prioriteit van meer ruimte creëren voor verenigingen. Onder andere in gebouwen zoals de Scheutsite, de Broossite en het militair domein in Heverlee voorziet de stad nieuwe en open ruimtes. Goed voor in totaal zo’n 130.000 m².

Het stadsbestuur van Leuven heeft de voorbije weken haar plannen bekend gemaakt voor de komende jaren. Heel wat Leuvenaars zoeken vergader- of activiteitenruimtes en het stadsbestuur maakt er een prioriteit van om mee te zoeken naar beschikbare ruimtes. Daarom komt er in nieuwe of vernieuwde stadsgebouwen extra ruimte voor Leuvenaars en verenigingen. Concreet betekent dit bijna 10.000 m² nieuwe of vernieuwde binnenruimtes en 12 ha groene buitenruimte.

Stadsgebouwen staan open voor Leuvenaars

De stad Leuven vindt die nieuwe ruimte onder andere in eigen gebouwen. “In de stadsgebouwen zitten er heel wat mogelijkheden om verenigingen ruimte te geven. In de toekomst werken we meer naar een gedeeld gebruik toe. Overdag kunnen ze een kantoor zijn, ‘s avonds of in het weekend vergader- of activiteitenruimte voor verenigingen”, zegt schepen van stadsgebouwen Lalynn Wadera (sp.a).

Drie stadsgebouwen in de kijker

Er zijn al zeker drie stadsgebouwen die Leuven de komende jaren onder handen neemt en waar nadien verenigingen terecht kunnen. Het eerste gebouw is de Scheutsite langs de Zavelstraat in Kessel-Lo. “Hier is 6.000 m² binnenruimte en 10 ha groene ruimte ter beschikking. Vanaf het voorjaar van 2020 kunnen verenigingen hier hun intrek nemen”, aldus schepen Wadera.

Een tweede stadsgebouw is de Broossite langs de Ruelensvest in Leuven. Hier organiseren vooral het SLAC en ‘Cirkus in Beweging’ activiteiten. Het gebouw krijgt vanaf het najaar van 2020 een grondige renovatie en uiteindelijk zal hier 1.200 m² bruikbare binnenruimte komen.

Een laatste mogelijkheid is de site van het militair domein in Heverlee. Dat is vooral interessant voor jeugdverenigingen. De schietstand heeft een binnenruimte van ongeveer 2.400 m² en een groene buitenruimte van 2 ha. Stad Leuven maakt hier momenteel aankoop- en verbouwplannen voor. “We bekijken met geïnteresseerde jeugd- en andere verenigingen hoe dit voor hen een ideale ontmoetingsplaats kan worden”, zegt schepen van jeugd Dirk Vansina (CD&V).