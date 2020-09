Stadsbestuur wil standgeld van foorkramers in Leuven kwijtschelden JSL

04 september 2020

15u35 1 Leuven Leuven kermis gaat vandaag dan toch van start. Door het coronavirus hebben de foorkramers echter rake klappen gekregen, niet in het minst financieel. Het schepencollege heeft daarom beslist dit jaar de standgelden in Leuven kwijt te schelden.

Bij het begin van de coronacrisis werden in ons land alle kermissen verboden. Vanaf 1 juli zijn ze weer toegelaten, zij het onder strikte veiligheidsvoorwaarden. In het centrum van Leuven gaat vandaag de kermis van start. “We zien dat veel steden en gemeenten ook nu nog hun kermis afgelasten”, vertelt schepen van Cultuur en Evenementen Denise Vandevoort. “Dit betekent voor de foorkramers een zware dobber, ook al omdat ze sinds juli geen aanspraak meer kunnen maken op compensatiepremies. Voor velen is onze septemberkermis de eerste grote kermis van het jaar. En dat terwijl het kermisseizoen bijna ten einde loopt.”

120.000 euro

De Belgische kermisvereniging vroeg daarom aan het stadsbestuur om de standgelden en een aantal bijkomende kosten, zoals de bijdrage voor elektriciteit, kwijt te schelden. “Het college gaat graag in op de vraag om dit jaar de standgelden en een aantal bijkomende kosten niet te innen. In totaal gaat dit om zo’n 120.000 euro”, zegt Vandevoort. “We willen immers deze sector, die zoveel voor onze stad betekent, ondersteunen in deze moeilijke tijden.”

De beslissing van het schepencollege wordt eind deze maand ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.