Stadsbestuur roept Leuvenaars op om solidair te zijn en lanceert ‘Leuven Helpt’: “Call center te bereiken op het nummer 016/27.27.72” Bart Mertens

13 maart 2020

18u56 100 Leuven De stad Leuven lanceert begin volgende week samen met partners een centraal platform ‘Leuven Helpt’ om alle vragen en ideeën te centraliseren en de vrijwillige hulp zo goed mogelijk te organiseren. “De nieuwe maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben een grote impact op veel mensen. Ik roep de Leuvenaars op om solidair te zijn en te helpen waar het kan”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a).

De stad Leuven bundelt de krachten met partners zoals de zorgcentra en de universiteit om volgende week het platform ‘Leuven Helpt’ te lanceren. “Via dat platform kunnen we vrijwilligers die zich hiervoor willen inzetten in verbinding brengen met de noden die er zijn”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a). “Het zijn uitzonderlijke omstandigheden waar we allemaal mee moeten omgaan. Ik zie vooral warme initiatieven ontstaan. Het is ongelooflijk hoe snel de solidariteit op gang is gekomen. Voor mekaar zorgen en solidair zijn, zo gaan we er geraken. Iedereen die wil helpen, kan mailen naar leuven.helpt@leuven.be.”

Tekeningen voor rusthuizen

Nu alle rusthuizen gesloten worden voor bezoekers dreigen veel bewoners een eenzame periode in te gaan. “We doen daarom een oproep aan de Leuvense kinderen en scholen”, zegt schepen van Onderwijs Lalynn Wadera (sp.a). “Maak een mooie tekening en wij bezorgen die aan de woonzorgcentra. Zo kunnen we de bewoners een hart onder de riem steken.” Kinderen en hun ouders die graag een tekening willen opsturen naar een rusthuisbewoner kunnen hun tekening bezorgen aan de stad Leuven op het adres ‘Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven’. De stad verdeelt de tekeningen vervolgens over alle Leuvense woonzorgcentra.

Een ander initiatief is de Stertelefoon van de lokale dienstencentra (LDC) van Zorg Leuven. “Via de Stertelefoon bellen vrijwilligers met rusthuisbewoners of ouderen die thuis moeten verblijven”, zegt schepen van Zorg en Welzijn Bieke Verlinden (sp.a). “De telefoon is de ideale manier in deze omstandigheden toch een fijne babbel te kunnen doen. Zo wordt het sociaal isolement even doorbroken.” De woonzorgcentra zijn ook volop bezig om videogesprekken mogelijk te maken. “We zorgen voor extra tablets en leren bewoners hoe videobellen werkt zodat ze toch hun familie echt kunnen zien”, zegt schepen Verlinden. Sinds gisteren heeft de stad Leuven ook een call center ingericht met medewerking van enkele vrijwilligers onder de stadsmedewerkers om de inwoners met vragen goed te informeren. Dat call center is te bereiken op het nummer 016/27.27.72 of corona@leuven.be.Alle informatie over de maatregelen vind je ook op leuven.be/coronavirus.