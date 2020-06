Stadsbestuur lanceert zoektocht naar overnemer van stadsscholen: “We zien ons in een rol van regisseur voor het Leuvense onderwijs” Bart Mertens

24 juni 2020

17u30 0 Leuven De stad Leuven gaat de komende maanden bekijken of ze de twee stedelijke scholen kan overdragen aan een overnemer. Dat maakte het stadsbestuur deze week bekend aan de stedelijke school voor kleuter- en lager onderwijs (SKLO) in de Leo Dartelaan en aan de stedelijke school voor buitengewoon onderwijs (SBLO Parkschool) aan de Geldenaaksebaan in Heverlee.

Hoewel de zoektocht naar een overnemer nog in een vroeg stadium zit wil de stad Leuven de directies en de ouders van de leerlingen nu al informeren over de plannen. “We willen het proces zo transparant mogelijk maken en rekening houden met de vragen en bezorgdheden van alle betrokkenen. We begrijpen dat het een belangrijke en spannende stap is voor iedereen maar we gaan heel goed naar iedereen luisteren en zo goed mogelijk meegeven wat de overnemer moet garanderen. Dat kan gaan over de leerlingencapaciteit maar evengoed over de infrastructuur of het pedagogisch project. We willen de directies, de leerkrachten en de vertegenwoordigers van ouders ook betrekken bij het proces. Daarin zullen ze duidelijke voorwaarden over de kwaliteit, het behoud van de scholen, innovatie en renovatie vooropstellen”, zegt schepen van Onderwijs Lalynn Wadera (sp.a).

Voorjaar 2021

Tegen het einde van het jaar hoopt de stad Leuven een geschikte overnemer te vinden voor SKLO en SBLO. Met die partner zal het stadsbestuur dan in het voorjaar van 2021 de overdracht voorbereiden. “We zijn ervan overtuigd dat de twee scholen in een sterke structuur met een stevig pedagogisch plan alles in hun mars hebben om de kinderen en de leerkrachten te laten groeien. De coronacrisis heeft ons getoond dat onderwijs op een belangrijk kantelpunt staat en dat vernieuwing zich aandient. We denken dat de scholen die stap goed kunnen zetten als ze deel uitmaken van een groep scholen in de stad waarmee ze ervaringen kunnen uitwisselen”, aldus schepen Wadera.

We zien steeds helderder dat wij in Leuven een rol van verbinding en inspiratie te spelen hebben Schepen van Onderwijs Lalynn Wadera (sp.a)

De stad Leuven ziet haar eigen rol in de toekomst eerder als de rol van regisseur in het Leuvense onderwijs. “We zien steeds helderder dat wij in Leuven een rol van verbinding en inspiratie te spelen hebben”, klinkt het. “Zo kunnen we komen tot één grote Leuvense onderwijsgemeenschap die aandacht heeft voor innovatie en gelijke kansen. De stad Leuven speelt die rol trouwens al een aantal jaren, onder meer met het buddyproject. We brengen huiswerkbegeleiders met Leuvense kinderen in kwetsbare situaties in contact met elkaar. De stad Leuven was ook één van de grote trekkers in de beweging naar een breed systeem van digitaal aanmelden om zo kamperen aan de schoolpoorten te vermijden.”

Lockdown

Dat de stad Leuven in een rol als regisseur een groot verschil kan maken, werd de voorbije maanden eens te meer duidelijk. Tijdens de lockdown was het voor het Leuvens onderwijs alle hens aan dek. Scholen moesten snel schakelen en de stad kon daarin een belangrijke aanvullende rol spelen. “We brachten de vele Leuvense scholen samen zodat ze snel ervaringen konden uitwisselen. We hielpen ook in de praktische zoektocht naar veiligheidsmateriaal zoals bijvoorbeeld alcoholgels en mondmaskers. Daarnaast zorgde de stad ervoor dat elk kind gelijke kansen kreeg om te leren van thuis uit door laptops te verzamelen voor gezinnen die er geen hadden. Het is die verbindende en sociale rol die de stad de komende jaren nog verder wil uitbouwen met de vrijgekomen tijd en middelen na de overdracht”, besluit schepen Lalynn Wadera (sp.a).