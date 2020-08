Stadsbestuur en Vredesbeweging herdenken atoombommen op Hiroshima en Nagasaki: “Oproep tot nucleaire ontwapening” Bart Mertens

06 augustus 2020

14u00 0

Op 6 augustus 1945 sloeg de atoombom in op Hiroshima om 08.15 uur plaatselijke tijd. Vanmorgen hesen burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) en schepen Lies Corneillie (Groen) op hetzelfde uur de vlag van Mayors for Peace aan het stadskantoor. “We laten de vlag wapperen tot zondag 9 augustus om 11.02 uur, het exacte tijdstip waarop 75 jaar geleden ook Nagasaki het slachtoffer werd van een atoomaanval”, klinkt het.

In 1982 richtten de burgemeesters van Hiroshima en Nagasaki het internationale netwerk Mayors for Peace op tijdens een speciale bijeenkomst van de Verenigde Naties voor ontwapening. Onder het voorzitterschap van beide steden ijvert het netwerk voornamelijk voor nucleaire ontwapening. Vandaag telt het netwerk bijna 8.000 leden in 164 landen. België telt 374 leden, waaronder Leuven. Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a): “Je veilig voelen is een basisvoorwaarde voor welbevinden. Helaas zijn er nog veel plaatsen waar mensen dagelijks te maken hebben met geweld en conflict. De vredesboodschap moet dus blijvend verspreid worden, ook al hebben wijzelf het hier best goed. Leuven is een voortrekker op vlak van verdraagzaamheid en die boodschap onderlijnen we nog eens extra vandaag. Ik roep mijn collega-burgemeesters op om hun gemeente ook lid te maken van Mayors for Peace want elke mens heeft recht op een veilige en stabiele leefomgeving.”

210.000 slachtoffers

Met deze symbolische actie toont Leuven zich solidair met Hiroshima en Nagasaki en ijvert Leuven mee voor nucleaire ontwapening en een duurzame wereldvrede. De atoombommen legden beide Japanse steden in puin en maakten meer dan 210.000 slachtoffers. Zelfs nu, 75 jaar na de bombardementen, hebben veel ‘hibakusha’ (overlevenden van de aanvallen, nvdr) nog steeds last van de fysieke en emotionele nawerkingen van straling. De Leuvens Vredesbeweging voerde gisteren ook al actie. Zo stuurden ze onder andere papieren kraanvogels naar Hiroshima en Nagasaki. Kraanvogels worden namelijk wereldwijd gevouwen als symbool voor vrede en hoop. Nog tot eind augustus kan je op vrijdagen en weekenddagen van 13.30 tot 16.30 uur terecht in de Sint-Michielskerk van Leuven voor een tentoonstelling van de Leuvense Vredesbeweging met portretten van ‘hibakusha’ die hun gruwelijke ervaringen delen. Om de atoomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki te herdenken, speelde beiaardier Luc Rombouts gisteren tot slot ook vredesliederen uit Japan. Vandaag om 08.15 uur klonken op de Vredesbeiaard ook 75 klokslagen als herdenking voor Hiroshima en zondag om 11.55 uur gebeurt hetzelfde speciaal voor Nagasaki.